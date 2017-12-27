В 2017 году в Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные семь тонн кокаина, сообщает Корреспондент .

По данным Федерального ведомства по уголовным делам, большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена.

Кроме этого, правоохранители предполагают, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение. Поэтому ожидается рост потребления кокаина в Германии.", - объяснил Кристиан Хоппе из ведомства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в андалусском городе Альхесирас в Испании сотрудники правоохранительных органов изъяли почти шесть тонн кокаина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира