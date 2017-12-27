Так, домой возвращаются бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Так, домой возвращаются бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, нацгвардеец Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам и притерпевшего страшных пыток, легендарные "киборги" Александр Морозов и Иван Ляса, которые находились в заложниках дольше - еще по обороне Донецкого аэропорта.

Также удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых ранеными боевики схватили в период с конца 2014 до начала 2016 года во время самых сложных боевых действий на фронте.

Среди освобожденных также - легендарный историк и религиовед, при котором боролись много людей со только мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов Игорь Козловский. Кроме того освобождено общественного активиста и волонтера Владимира Фомичева.

Также между освобожденных - Абрамов А. А. Арбузов А. И., Ахмеров А. А., Бердник Д. А., Белов Ю. С., Бучок В. М., Гайова Г. Л., Гашпор К. В ., Голиков А. А., Даркин О. В., Казначеев Е. Г., Кононенко Е. М., Кононенко И. М., Костенников А. Т., Канарский А. Г., Коць Л. Г., кусков А. А., Левашов Д. А., Любчук В. П., Неделяев Е. В., Недосекин В.Б., Новицкий А. С., Овчаренко В. В., Политова А. П. Попов В . В., Радулов С. М., Сапожников И.В., Симоненко Е. В., Сычев Л. М., Синченко Г. А., Соболев М. В., Старченко С. И., Тиренко И. В ., храм А. Н., Чмерук А. В., Чулга А. Н., Швайко В. Ю., Яковенко И. С., Бессараб А. Ф., Шишечка В. М., Иову М. М., Кушпиль А. А., Петрачкова А. Г., Радовец В. Н., Юрбаш П. В., Богдан В. С., Виндюк А. В., Гладкий С . В. и другие.

Отметим, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека .