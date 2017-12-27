Новым этапом пенсионной реформы должно стать введение с 1 января 2019 накопительной пенсионной системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Наведение порядка и восстановление справедливости в солидарной пенсионной системе — это только начало пенсионной реформы. Мы уже четко сказали, и Верховная Рада Украины это поддержала, что следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение с 1 января 2019 накопительной пенсионной системы «, — говорит Розенко, информирует еizvestia.com.

По его словам, осовременивание пенсий с 1 октября 2017 стало возможным прежде только благодаря росту доходов бюджета Пенсионного фонда Украины в результате повышения размера минимальной заработной платы.

«Чтобы привести справедливость в пенсионной системе и хотя бы частично провести осовременивание пенсий, нам нужно было в этом году около 20 млрд грн. Мы не могли бы осуществить это осовременивание, если бы в течение года благодаря повышению размера минимальной зарплаты с 1 января 2017 дополнительно не аккумулировали бы эти средства», — заявил он.

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