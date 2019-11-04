Штаб ООС заявил, что не будет реагировать на предложения "ДНР" начать сегодня, 4 ноября, отвод войск в районе Петровского, так как на этом участке не был выдержан семидневный режим тишины.

Об этом пресс-служба ООС заявила в Facebook.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (далее - СЦКК) информирует, что 03 ноября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть, 04 ноября 2019 готова готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени). ... Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября 2019 года. Следует отметить что, согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток", - заявили в штабе ООС.

Украинская сторона СЦКК назвала очередной провокацией заявление боевиков о готовности к разведению сил в Петровском. Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики заявляли о готовности приступить к разведению сил с 4 ноября. При этом они добавили, что в 12:00 запустят сигнальную ракету.

"В этом контексте заявление представителей оккупационной власти относительно намерений начать процесс разведения на участке № 3 является ничем иным как очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу", - говорится в сообщении.

СЦКК заявил, что боевики не соблюдают "режим тишины" по всей линии разграничения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира