Луценко заявил, что вернулся в Киев из-за проблем с сердцем у жены. Об этом он написал под постом Михаила Чаплыги.

Экс-нардеп Ирина Луценко перенесла серьезные проблемы с сердцем. Об этом написал в соцсети ее муж - прежний генпрокурор Юрий Луценко.

Также он добавил что находится в Киеве.

Сообщение Луценко о болезни супруги было реакцией на опубликованный в Facebook пост политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что пара Луценок сбежала из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

"Уехали с баблом и показали нам фак: пара Луценок, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкт больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал в соцсети Чаплыга.

Первым же комментом к посту стала реплика Юрия Луценко.

"Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал экс генпрокурор.

Сразу после этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

"Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям. В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья. Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры. За сим сию тему закрываю", - объяснил Чаплыга в новом посте.

Напомним, накануне стало известно, что нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа в связи с проблемами со здоровьем.

Сам же Юрий Луценко последее время пребывал в Лондоне, где изучал английский язык.

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