|Грицак заявил, что боевики все еще удерживают 103 украинцев
|27.12.2017 20:42
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2050160291880632
Он также поприветствовал освобожденных сегодня украинцев."Вы дома! Каждый воин мечтает сказать матери, жене, семье: "Я дома!" Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!" – отметил глава СБУ.27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее 306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.
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