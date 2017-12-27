За весь период войны на Донбассе уже найдены или освобождены 3215 человек, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. 27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек Фото: dan-news.info "Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", – подчеркнул Грицак.За период военных действий на Донбассе уже найдены или освобождены 3215 человек. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2050160291880632 Он также поприветствовал освобожденных сегодня украинцев."Вы дома! Каждый воин мечтает сказать матери, жене, семье: "Я дома!" Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!" – отметил глава СБУ.27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее 306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки человек освобожденных боевики луганской сегодня Теги: война в украине