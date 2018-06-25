В "ПриватБанке" напомнили, что связываются с клиентами исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "ПриватБанк" предупредил клиентов о мошенниках Фото: ЕРА "ПриватБанк" не отправляет своим клиентам сервисных или других сообщений из обычных мобильных номеров ... Также ПриватБанк не рассылает клиентам сообщений о блокировании карточек", – говорится в сообщении.Служба безопасности банка обнаружила, что мошенники рассылают сообщения о якобы блокировке карточек. Они предлагали клиентам связаться с ними, указав несколько номеров. В банке пояснили, что таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов. Скриншот: рrivatbank.ua "По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполиции", – отметили в "ПриватБанке", добавив, что, по предварительным данным, смс отправляли из Запорожья.В банке напомнили, что связываются с клиентами исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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