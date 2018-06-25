В "ПриватБанке" напомнили, что связываются с клиентами
исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.
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предупредил клиентов о мошенниках Фото: ЕРА "ПриватБанк" не
отправляет своим клиентам сервисных или других сообщений из обычных
мобильных номеров ... Также ПриватБанк не рассылает клиентам
сообщений о блокировании карточек", – говорится в
сообщении.Служба безопасности банка обнаружила, что мошенники
рассылают сообщения о якобы блокировке карточек. Они предлагали
клиентам связаться с ними, указав несколько номеров. В банке
пояснили, что таким образом злоумышленники пытаются получить
персональные данные клиентов.
Скриншот: рrivatbank.ua
"По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи
оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в
киберполиции", – отметили в "ПриватБанке", добавив, что, по
предварительным данным, смс отправляли из Запорожья.В банке
напомнили, что связываются с клиентами исключительно со
специального номера клиентской поддержки 3700.
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