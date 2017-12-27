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Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода
27.12.2017 20:45
Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода
Перед началом строительства будут проведены общественные слушания
Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка прогнозирует начало строительства 3 мусороперерабатывающих заводов на территории области в 2018 году.
Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода Олег Сынютка. Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua

Об этом он рассказал на пресс-конференции во Львове, передают "Украинские новости".

По словам Синютки, заводы планируется построить в Новом Роздоле Николаевского района, Дрогобычском районе и Жовковском районе.

"На три полигона мы уже провели конкурсы и надеемся, что в начале следующего года начнется строительство", - сказал он.

Строительство будут вести компании "Вейст Менеджмент Системс" (Польша), "Глассворк технолоджи" (Чехия) и "ИЭК" (Львов).

Перед началом строительства будут проведены общественные слушания.

Синютка добавил, что в 2017 году в области закрыли 52 мусорные свалки площадью 16 га.

Также уже проведена работа по рекультивации земельного участка на 4 га.

Напомним, что в июне 2017 года подразделения Львовской ОГА взяли на себя функции вывоза мусора со Львова.

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