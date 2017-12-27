|Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода
|27.12.2017 20:45
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Перед началом строительства будут проведены общественные слушанияПредседатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка прогнозирует начало строительства 3 мусороперерабатывающих заводов на территории области в 2018 году.
Олег Сынютка. Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua
Об этом он рассказал на пресс-конференции во Львове, передают "Украинские новости".
По словам Синютки, заводы планируется построить в Новом Роздоле Николаевского района, Дрогобычском районе и Жовковском районе.
"На три полигона мы уже провели конкурсы и надеемся, что в начале следующего года начнется строительство", - сказал он.
Строительство будут вести компании "Вейст Менеджмент Системс" (Польша), "Глассворк технолоджи" (Чехия) и "ИЭК" (Львов).
Перед началом строительства будут проведены общественные слушания.
Синютка добавил, что в 2017 году в области закрыли 52 мусорные свалки площадью 16 га.
Также уже проведена работа по рекультивации земельного участка на 4 га.
Напомним, что в июне 2017 года подразделения Львовской ОГА взяли на себя функции вывоза мусора со Львова.