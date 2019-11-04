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Кабмин утвердил проект Госбюджета-2020 ко второму чтению
04.11.2019 12:11
Кабмин принял проект Госбюджета-2020 ко второму чтению Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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