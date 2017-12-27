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На Киевщине пьяные чиновники постреляли лебедей
27.12.2017 20:48
На Киевщине пьяные чиновники постреляли лебедей

В Киевской области – селе Письмечево – пара чиновников открыла охоту на лебедей.

Подробности сообщают в социальных сетях, информирует news.eizvestia.com.

По информации активистов, четырех птиц убили: председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов – Андрей Адамов, егерь – Петр Волошин. Также сообщается, что по факту убийства птиц открыли уголовное производство.

«Алкаши расстреляли лебедей. Элитные алкаши», – отмечается в посте.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают убийство невинных птиц и предлагают жесткую расправу с виновниками инцидента.

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