На Киевщине пьяные чиновники постреляли лебедей В Киевской области – селе Письмечево – пара чиновников открыла охоту на лебедей. Подробности сообщают в социальных сетях, информирует news.eizvestia.com. По информации активистов, четырех птиц убили: председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов – Андрей Адамов, егерь – Петр Волошин. Также сообщается, что по факту убийства птиц открыли уголовное производство. «Алкаши расстреляли лебедей. Элитные алкаши», – отмечается в посте. Пользователи социальных сетей активно обсуждают убийство невинных птиц и предлагают жесткую расправу с виновниками инцидента. Читайте: Француз застрелил 13-летнего внука на охоте

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