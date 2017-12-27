Экс-вице-премьер Украины Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после его освобождения из-под ареста в 2005 году домой к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову на бронетранспортерах приехала милиция. Колесников считает, что за инцидентом могла стоять команда тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Я помню, как против вас начались репрессии, с посадкой, и Ринат Ахметов вынужден был уехать куда-то – по-моему, в Монако. После этого к нему домой на бронетранспортерах якобы приехала милиция, и, как мне рассказывали, по его кроватям милиционеры топтались сапогами – показательно. Правда это или нет?" – спросил Гордон.В ответ Колесников уточнил, что Ахметов в тот момент никуда не уезжал."Что топтались, правда, но он никуда не уезжал. Ахметов в отпуск отправился, когда я уже вышел, а освободили меня 2 августа. До этого он уехать не мог: болел за друга. А 16 августа была разыграна вся эта показуха с бэтээром...", – подчеркнул экс-вице-премьер.По его словам, за этим инцидентом могла стоять команда тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко."По-большому счету, что Виктора Андреевича погубило? Команда. Не было людей нормальных, понимаете? Выходит в эфир Маркиян Лубкивский и говорит: "Ющенко – это Вацлав Гавел!" Ну может, он и Вацлав Гавел, я же не спорю. Только команда у него была из "Свадьбы в Малиновке", – добавил Колесников.Колесников был задержан в апреле 2005 года по подозрению в вымогательстве акций донецкого торгового центра "Белый лебедь". Через несколько месяцев его отпустили, а дело, которое открывали по заявлению бывшего владельца ТЦ Бориса Пенчука, закрыли из-за отсутствия состава преступления.2 марта 2009 года Ворошиловский райсуд Донецка приговорил Пенчука к восьми годам лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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