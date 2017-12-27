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Колесников: По кроватям Ахметова милиционеры показательно топтались сапогами
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27.12.2017 20:50
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Экс-вице-премьер Украины Борис Колесников в интервью основателю
издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после его
освобождения из-под ареста в 2005 году домой к украинскому
бизнесмену Ринату Ахметову на бронетранспортерах приехала милиция.
Колесников считает, что за инцидентом могла стоять команда
тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко Фото: Сергей Крылатов
/ Gordonua.com "Я помню, как против вас начались репрессии, с
посадкой, и Ринат Ахметов вынужден был уехать куда-то –
по-моему, в Монако. После этого к нему домой на бронетранспортерах
якобы приехала милиция, и, как мне рассказывали, по его кроватям
милиционеры топтались сапогами – показательно. Правда это или
нет?" – спросил Гордон.В ответ Колесников уточнил, что Ахметов
в тот момент никуда не уезжал."Что топтались, правда, но он никуда
не уезжал. Ахметов в отпуск отправился, когда я уже вышел, а
освободили меня 2 августа. До этого он уехать не мог: болел за
друга. А 16 августа была разыграна вся эта показуха с
бэтээром...", – подчеркнул экс-вице-премьер.По его словам, за
этим инцидентом могла стоять команда тогдашнего президента Украины
Виктора Ющенко."По-большому счету, что Виктора Андреевича погубило?
Команда. Не было людей нормальных, понимаете? Выходит в эфир
Маркиян Лубкивский и говорит: "Ющенко – это Вацлав Гавел!" Ну
может, он и Вацлав Гавел, я же не спорю. Только команда у него была
из "Свадьбы в Малиновке", – добавил Колесников.Колесников был
задержан в апреле 2005 года по подозрению в вымогательстве
акций донецкого торгового центра "Белый лебедь". Через несколько
месяцев его отпустили, а дело, которое открывали по заявлению
бывшего владельца ТЦ Бориса Пенчука, закрыли из-за отсутствия
состава преступления.2 марта 2009 года Ворошиловский райсуд Донецка
приговорил Пенчука к восьми годам лишения свободы.
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