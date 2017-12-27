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В эфире телеканала Царьград Делягин оценил высказывания Силуанова о возвращении капиталов в Россию.

Экономист Михаил Делягин в эфире телеканала Царьград прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о выпуске суверенных евробондов для возврата капитала в Россию. Делягин полагает, что Силуанов и сам не верит, что капиталы будут возвращены. Напомним, бизнесмены, которые держат свои капиталы на зарубежных счетах, смогут вернуть их в Россию на особых условиях. Без обложения НДФЛ, при этом средства разместят анонимно.

"Возвращать деньги нужно. Но не таким образом, - говорит Делягин. - Правительство знает настроение своих "олигофрендов". Несколько миллиардов долларов могут вернуться, но сотни миллиардов ушли, и их вернуть нельзя. Президент встречался с ними, разговаривал. И если бы его услышали, господин Силуанов не говорил бы о какой-то конечной сумме. Сказал бы просто: возвращайте. Сколько вернут, мы выпустим облигации. Мы ваши деньги вложим в модернизацию экономики. Но если я знаю, что эти люди не вернут деньги, то без проблем - называется сумма. Я хочу ошибиться. Я хочу, чтобы Силуанов выступил и поправил сумму, которую могут вернуть".

Делягин говорит, что ему претит ситуация, когда правительство пытается налоговым образом прикрыть преступления.

"Антон Германович зафиксировал: если вы грабили Россию, нарушали российские законы. Что вы не можете вернуть свои деньги открыто, мы, российские либералы, вас прикроем", - говорит экономист.

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