На Барбадосе застрелили двоюродного брата певицы Рианны - 21-летнего Тевона Алиен. Об этом артистка написала на своей странице в Istagram, передает

"Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером я занимала тебя Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле! Всегда буду любить тебя!", - написала Рианна.

Издание METRO сообщило, что парень вероятно погиб во время перестрелки. По неофициальной информации, он прогуливался возле своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления.

RIP cousin ... can not believe it was just last night that I held you in my arms ! never thought that would be the last time I felt the warmth in your body !!! Love you always man! #endgunviolence

