Океанские вихри формируются, когда часть течения отделяется от основного потока и образует ринг — кольцевое течение с неподвижной массой воды в центре. Такие вихри — довольно частое явление; именно они становятся причиной появления в холодных частях океана рыб и планктона, которые обычно обитают в теплых южных водах.

Теоретики давно предсказывали существование двойных вихрей, однако наблюдать их в природе до сих пор не удавалось.

Двойной ветер, одна часть которого движется по часовой стрелке, а другая — против, обнаружился в Тасмановом море, южнее Австралии. Путь через Тасманово море у двойного вихря занимает полгода. Он движется в десять раз быстрее обычных одинарных рингов. Направление его движения тоже необычно. Океан в целом течет с востока на запад; это направление задается вращением Земли. Но двойной ветер перемещается с запада на восток.

Существование таких двойных рингов может приводить к нетипичному перемешиванию воды в океане и миграции живых организмов, считает океанолог Крис Хью (Chris Hughes) из Ливерпульского университета.

После того, как ученые обратили внимание на двойной ветер в Тасмановом море, они обратились к старым архивам. Анализ данных спутников за прошлые годы показал, что с 1993 года их камеры зарегистрировали целых 9 таких феноменов: восемь у побережья Австралии. и один к юго-западу от южной оконечности Африки.

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