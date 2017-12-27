«В 2018 году Киев не собирается сбавлять темпы ремонта дорог. И мы делаем все, чтобы нам не было стыдно за качество обновленного дорожного покрытия», — заявил Кличко.

Он напомнил, что на следующий год продлено действие таможенного эксперимента и 50% средств от превышения плана поступлений будут направлены на ремонт дорог, информирует news.eizvestia.com.

Виталий Кличко отметил, что в прошлом году было отремонтировано 200 км дорог и проездов, а в этом году — 302 км. По словам Виталия Кличко, новые дороги соответствуют европейским стандартам. «Все подрядчики дают гарантию на 5 лет. Если будут проблемы, то они за свои средства обязаны отремонтировать поврежденное покрытие. Мы контролируем, чтобы качество дорог была высокого уровня. Европейскому городу — европейские дороги », — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в 2017-м в столице отремонтировано в рамках реконструкции и капитального ремонта 25 объектов, в частности, такие важные как Кольцевая дорога, проспекты Воздухофлотский, Академика Глушкова, Победы (окончание), бульвар Дружбы Народов, Русановская Набережная, улицы Раисы Окипной, Васильковская, Набережно-Корчеватская, Михайловская, Льва Толстого и другие. Также сделали нынешний (средний) ремонт на 93 объектах. В рамках капитального и среднего ремонта отремонтировано 20 магистралей и 280 внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

Оценивая качество ремонта дорог, Виталий Кличко отметил, что это, в первую очередь, должны делать киевляне. «Когда киевляне скажут, что они довольны качеством дорог, то это будет самая высокая оценка. Нашу работу могут оценить только киевляне и те люди, которые приезжают в наш город. Могу сказать, что по сравнению с другими регионами Киев показывает тренд качества и масштаб ремонта дорог », — подчеркнул Киевский городской голова.

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