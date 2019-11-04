В США директора школы уволили из-за скандального наряда ученика на Хеллоуин - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В США директора школы уволили из-за скандального наряда ученика на Хеллоуин
04.11.2019 13:07
В США директора школы уволили из-за костюма ученика на Хэллоуин
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
костюма
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