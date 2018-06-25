Владимир Балух голодает уже 99 дней

Железнодорожный суд перенес на 5 июля рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Балуха по первому уголовному делу, не зная о втором уголовном деле, закрепленную за "Раздольненским райсудом", - сообщает "Крим.Реалии".

По словам адвоката Ольги Динзе, если до 5 июля Раздольненский суд вынесет приговор гляделки по делу о "дезорганизацию изолятора временного содержания", то "Железнодорожный суд" может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении из-за того, что политзаключенный будет находиться на этапе в место отбывания наказания.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил гляделки за написанный ему письмо.

Подконтрольный России суд в аннексирована Крыма приговорил Балуха до 3 лет 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 000 рублей в январе 2018 года. Это уже второй "судебный процесс" над Владимиром Балухом.

В августе 2017 года в аннексирована Крыму Балуха приговорили к 3,5 годам заключения. Его обвинили в "хранении боеприпасов".

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта на знак протеста против сфабрикованного к нему дела.

Напомним, 22 июня политзаключенный Владимир Балух, который находится в СИЗО оккупированного Крыма, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко .

Владимир Балух в СИЗО оккупированного Крыма голодает уже 98-й день.