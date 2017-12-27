Через час вертолеты с освобожденными из плена боевиков ОРДЛО прилетят в Харьков, а оттуда - на Киев. Об этом во время встречи освобожденных в Донбассе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает

"Сейчас все вертолетами будут отправлены в Харьков. Час лету и через час все отправимся в Киев", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что встречать украинских пленных прилетели также представители партнеров Украины по нормандскому формата - посол Франции и представитель посольства Германии.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в общем освободили 74 заложников. В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в Орлоя и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, однако были сделаны определенные коррективы.

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