|В МИД Украины говорят, что не создавали аккаунт в Twitter для кота
|27.12.2017 21:00
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Кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносилВ министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в их здании в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали.
Фото: twitter.com/AmbassadorZCat
"Кот стал неожиданностью", - так появление Амбассадора описала заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко, передает BBC Украина.
По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии. Министр Павел Климкин тогда написал о Амбассадоре в Twitter: "Или на конкурс на должность пришел, или через час Христю Фриланд встречать".
Фотографии с котом, который спит на стуле в министерстве, 26 декабря запостил в Twitter политический директор МИД Алексей Макеев. Дипломат сообщил, что кот Амбассадор "будет представлять украинскокотячие интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки".
27 декабря у кота появился собственный аккаунт в Twitter. За считанные часы, на него подписалась более сотни пользователей. При этом в министерстве ВВС Украина сказали, что не создавали страницу для кота.
В министерстве добавили, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил.