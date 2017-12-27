Кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил

"Кот стал неожиданностью" , - так появление Амбассадора описала заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко, передает BBC Украина .

По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии. Министр Павел Климкин тогда написал о Амбассадоре в Twitter: "Или на конкурс на должность пришел, или через час Христю Фриланд встречать" .

Фотографии с котом, который спит на стуле в министерстве, 26 декабря запостил в Twitter политический директор МИД Алексей Макеев. Дипломат сообщил, что кот Амбассадор "будет представлять украинскокотячие интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки" .

27 декабря у кота появился собственный аккаунт в Twitter . За считанные часы, на него подписалась более сотни пользователей. При этом в министерстве ВВС Украина сказали, что не создавали страницу для кота.