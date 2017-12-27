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В МИД Украины говорят, что не создавали аккаунт в Twitter для кота
27.12.2017 21:00
В МИД Украины говорят, что не создавали аккаунт в Twitter для кота
Кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил
В министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в их здании в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали.
В МИД Украины говорят, что не создавали аккаунт в Twitter для кота Фото: twitter.com/AmbassadorZCat

"Кот стал неожиданностью", - так появление Амбассадора описала заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко, передает BBC Украина.

По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии. Министр Павел Климкин тогда написал о Амбассадоре в Twitter: "Или на конкурс на должность пришел, или через час Христю Фриланд встречать".

Фотографии с котом, который спит на стуле в министерстве, 26 декабря запостил в Twitter политический директор МИД Алексей Макеев. Дипломат сообщил, что кот Амбассадор "будет представлять украинскокотячие интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки".

27 декабря у кота появился собственный аккаунт в TwitterЗа считанные часы, на него подписалась более сотни пользователей. При этом в министерстве ВВС Украина сказали, что не создавали страницу для кота.

В министерстве добавили, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил.

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