4 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ВСУ показали учения с запуском ракет С-300 • 4 главных финансовых неудачника по знаку Зодиака • Украинцы возобновили скупку валюты • Самый грязный в мире: В Дели невозможно замерить качество воздуха • Путин готов к "нормандскому саммиту" при срочной необходимости - Песков • Умерла известная французская певица Мари Лафоре • В Украину идет весеннее тепло - обещают до +21°все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: экология, Днепр, рекорды, загрязнение окружающей среды. 4 ноября экология, Днепр, рекорды, загрязнение окружающей среды. Спортсмен Михайло Романишин проплив Дніпром від Білорусі до Херсона, але не заради спортивних досягнень, а заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають інші активісти, зокрема з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки Євросоюзу. Фоторепортажи Популярные теги Львів, природа, фотопроект, оккупация, столкновения, военная техника, женщины, история, Дмитрий Дятлов, парады, АТО, катастрофы, люди, животные, концерты, искусство, ЗСУ, Нацгвардия, политики, футбол, знаменитости, Одесса, транспорт, солдат, досуг, милиция, политика, протесты, экология, митинги, Майдан, музыка, фотоподборки, Львов, портрет, кошки, Путин, США, ВСУ, соревнования, суд, архитектура, выборы, Карпаты, марш, праздники, Донбасс, церковь, самолеты, Киев, беспорядки, технологии, вера, Саакашвили, Сергей Смоленцев, цирк, туризм, общество, полиция, аннексия Крыма, ВМС, спорт, дети, фестивали, Верховная Рада, тест-драйв, Порошенко, зима, корабли, Александр Зубко, авиация, живопись, акции, Россия, фотоконкурсы, передовая, фотография, мода, стихийные бедствия, автомобили, город, уикенд, джаз, война, пейзажи, бизнес, фотографы, юмор, НАТО, культура, депутаты, #Євромайдан, дизайн, Шахтер, мир, Динамо, выставки, учения, традиции, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Львів, природа, фотопроект, оккупация, столкновения, военная техника, женщины, история, Дмитрий Дятлов, парады, АТО, катастрофы, люди, животные, концерты, искусство, ЗСУ, Нацгвардия, политики, футбол, знаменитости, Одесса, транспорт, солдат, досуг, милиция, политика, протесты, экология, митинги, Майдан, музыка, фотоподборки, Львов, портрет, кошки, Путин, США, ВСУ, соревнования, суд, архитектура, выборы, Карпаты, марш, праздники, Донбасс, церковь, самолеты, Киев, беспорядки, технологии, вера, Саакашвили, Сергей Смоленцев, цирк, туризм, общество, полиция, аннексия Крыма, ВМС, спорт, дети, фестивали, Верховная Рада, тест-драйв, Порошенко, зима, корабли, Александр Зубко, авиация, живопись, акции, Россия, фотоконкурсы, передовая, фотография, мода, стихийные бедствия, автомобили, город, уикенд, джаз, война, пейзажи, бизнес, фотографы, юмор, НАТО, культура, депутаты, #Євромайдан, дизайн, Шахтер, мир, Динамо, выставки, учения, традиции, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Спортсмен Михайло Романишин проплив Дніпром від Білорусі до Херсона, але не заради спортивних досягнень, а заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають інші активісти, зокрема з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки Євросоюзу. 04.11.2019



новости украины все розведення новости ноября мире Теги: экономика