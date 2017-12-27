В биатлонистки Юлии Джими появился новый партнер для участия в Рождественской гонке, которая пройдет в Гельзенкирхене (Германия), сообщает со ссылкой на страницу UA: Биатлон в Facebook и ФБУ.

Вместо Якова Фака из Словении в паре с украинкой соревноваться бельгийский биатлонист Михаэль Реш. Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак сообщил, что замена произошла из-за болезни словенского биатлониста.

Заметим, что Реш - олимпийский чемпион 2006 года. Он одержал победу в эстафете в составе сборной Германии.

Напомним, что Джима будет единственной представительницей Украины в Рождественской гонке.

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