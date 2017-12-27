Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что десятки сепаратистов предпочли украинскую тюрьму "русскому миру". Филатов: Бороться за каждого могут только сильные и те, за кем правда Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Цифры. Они никогда не врут. Цифры всегда объективны. Когда мы отдаем (не "меняем") (!!!) 306 выродков за 74 наших, то это свидетельство силы, а не слабости. В 2011 году Израиль отдал 1027 (!!!) террористов за одного капрала Гилада Шалита. За одного бедолагу – больше тысячи зверей, убивавших евреев по всему миру", – подчеркнул он.Политик отметил, что бороться за каждого военнопленного "могут только сильные и те, за кем правда"."А еще есть обратные цифры. Десятки мразей предпочли нашу тюрьму "русскому миру". Остались с "фашистами" и "хунтой", с которыми так боролись все эти годы. Цифры. Они никогда не врут", – подытожил Филатов. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1581616175253607&id=100002157183088 Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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