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04.11.2019
Одесса, Украина
dumskaya.net
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Метки: Одесса, пляжи, шторм, Черное море, осень.
Ноябрьский шторм в Одессе
Первый настоящий осенний шторм был замечен на одесском побережье в воскресенье. Бушующее море, что есть силы, атаковало берег и привлекало любителей поснимать стихию. Некоторые фотолюбители переоценили свои силы и оказались обрызганными с ног до головы морской водой. Одесситы, несмотря на довольно сильный ветер, прогуливались на городских пляжах и с удовольствием кормили чаек.