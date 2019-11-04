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Загрязнения воздуха в Индии дошло до критической точки
04.11.2019 14:21
В связи с сильным загрязнением воздуха в Индии людям посоветовали не выходить из дома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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