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Загрязнения воздуха в Индии дошло до критической точки
04.11.2019 14:21
В связи с сильным загрязнением воздуха в Индии людям посоветовали не выходить из дома
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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