разрешил национальным операторам почтовой связи осуществлять финуслуги по переводу средств и участвовать в внутригосударственных и международных платежных системах, передает со ссылкой на .

В Украине единственным национальным оператором почтовой связи является Укрпошта. Она сможет предоставлять финансовые услуги при условии получения лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, пишет finance.ua.

По постановлению Нацбанка №138 от 21 декабря на нацоператора почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.

Правда, в документе указано, что может отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.

С 1 января 2018 года в Укрпошті стоимость пересылки стандартного отправления весом до 10 кг составит 20 грн (сейчас 24 грн) в пределах области и 25 грн (сейчас 33,6 грн) - в пределах Украины. Отправка весом до 30 кг обойдется в 66 грн в пределах области, 72 грн - в пределах Украины. Сейчас 38 и 48 грн соответственно. Кроме того, стоимость за возвращение или досылку отправления теперь составит 2,4 грн за каждый килограмм отправления.

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