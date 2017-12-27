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В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников
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27.12.2017 21:13
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Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила, что одна
женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине
территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Украина не обменивала
задержанных граждан других государств Фото: Телеканал "Прямий" /
Twitter Заявление Стрижевской опубликовала пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook."Из
тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина
отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию,
сказав, что у нее проукраинская позиция, но ее семья находится в
Донецке, следовательно она остается. 26 человек отказались ехать в
ОРДО и ОРЛО уже во время непосредственного обмена", –
заявила она.Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона не
обменивала граждан РФ и граждан других государств, придерживаясь
международных норм. Она добавила, что Украина действовала в
соответствии с договоренностями в рамках Минских
соглашений.Заместитель генпрокурора добавила, что Украина готова к
продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые
незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в
РФ.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1770670836339766
Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами по формуле "306 на 74".
Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала
боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в
последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со
стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории.Президент
Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично
встретить освобожденных украинцев. В числе вышедших на свободу
заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко,
Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками
должен прибыть примерно в 21.00.
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