|Во всех областях Украины включили отопление
|04.11.2019 14:46
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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.
Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена подача тепла.
Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.
В Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
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