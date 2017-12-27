В списке задач отправить работа на Марс (миссия InSight)

На своем Youtube-канале NASA выложило видеоролик с перечнем того, что ведомство намерено принять в 2018 году. В списке задач:

- отправить работа на Марс (миссия InSight)

- запустить в космос астронавтов из американских компаний с территории США;

- посетить астероид, возраст которого сравним с возрастом Солнечной системы (Osiris-Rex на Бенну в августе)

- искать планеты у далеких звезд (спутники TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite)

- отправиться в путешествие к Солнцу так близко, как никогда ранее (проект Parker Solar Probe)

- подготовка к отправке астронавтов на Луну и дальше (проект сверхтяжелой ракеты SLS и аппарат Orion)

- подготовка к запуску на орбиту телескопа Джеймс Вебб на смену Хабблу;

- жить и работать на МКС уже 18-й год подряд;

- разработка партнерства с компаниями по проектам проживания в глубоком космосе;

- мониторинг состояния Земли;

- задача GRACE по изучению гравитации и водных запасов Земли;

- использовать лазеры для исследования ледников (миссия ICE Sat-2)

- использовать лазеры для изучения лесов (миссия GEDI - Global Ecosystem Dynamics Investigation lidar)

- первый полет на эффективном и "экологическом" электроплане (проект X-57);

- партнерство с промышленностью для создания "тихого" сверхзвукового самолета;

- разработка более "экологического" топлива для ракет и космических кораблей (GPIM - Green Propellant Infusion Mission)

- улучшение космической навигации (проект DSAC - Deep Space Atomic Clock)

- поиски способов создания двигателя ионного двигателя с фотоэлементами.

И в качестве последнего пункта в программе на следующий год сотрудники NASA указали "отпраздновать 60-летие аэрокосмического управления".

"Нам есть куда двигаться и что делать" - под таким слоганом управления откроет следующий сезон в исследовании Земли и космического пространства, а также создания новых технологий.