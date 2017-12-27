|Агентство NASA обнародовало свои планы на 2018-й год, - ВИДЕО
|27.12.2017 21:15
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В списке задач отправить работа на Марс (миссия InSight)Американское аэрокосмическое управление (NASA) закрывает очередной богатый на события сезон и готовится продолжить действующие исследовательские проекты в новом году, а также открывать новые.
На своем Youtube-канале NASA выложило видеоролик с перечнем того, что ведомство намерено принять в 2018 году. В списке задач:
- отправить работа на Марс (миссия InSight)
- запустить в космос астронавтов из американских компаний с территории США;
- посетить астероид, возраст которого сравним с возрастом Солнечной системы (Osiris-Rex на Бенну в августе)
- искать планеты у далеких звезд (спутники TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite)
- отправиться в путешествие к Солнцу так близко, как никогда ранее (проект Parker Solar Probe)
- подготовка к отправке астронавтов на Луну и дальше (проект сверхтяжелой ракеты SLS и аппарат Orion)
- подготовка к запуску на орбиту телескопа Джеймс Вебб на смену Хабблу;
- жить и работать на МКС уже 18-й год подряд;
- разработка партнерства с компаниями по проектам проживания в глубоком космосе;
- мониторинг состояния Земли;
- задача GRACE по изучению гравитации и водных запасов Земли;
- использовать лазеры для исследования ледников (миссия ICE Sat-2)
- использовать лазеры для изучения лесов (миссия GEDI - Global Ecosystem Dynamics Investigation lidar)
- первый полет на эффективном и "экологическом" электроплане (проект X-57);
- партнерство с промышленностью для создания "тихого" сверхзвукового самолета;
- разработка более "экологического" топлива для ракет и космических кораблей (GPIM - Green Propellant Infusion Mission)
- улучшение космической навигации (проект DSAC - Deep Space Atomic Clock)
- поиски способов создания двигателя ионного двигателя с фотоэлементами.
И в качестве последнего пункта в программе на следующий год сотрудники NASA указали "отпраздновать 60-летие аэрокосмического управления".
"Нам есть куда двигаться и что делать" - под таким слоганом управления откроет следующий сезон в исследовании Земли и космического пространства, а также создания новых технологий.
Напомним, в ноябре представители NASA запланировали в ближайшие месяцы провести испытания ядерного реактора, который предназначен для обеспечения энергией марсианских миссий.