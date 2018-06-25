|У западного побережья Ливии спасли почти 500 нелегальных мигрантов
|25.06.2018 15:47
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Ливийские ВМС в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасли 458 нелегальных мигрантов. Об это Синьхуа сообщил официальный представитель ВМС Аюб Касем, передает
По его словам, в первом случае береговая охрана спасла 361
нелегального мигранта, находившегося в двух резиновых лодках близко
от города Хомс в 120 км к востоку от Триполи.
А. Касем заявил, что спасенные мигранты прибыли из разных стран Африки. Сначала они были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, а затем переданы в лагерь для беженцев.
Напомним, что с 2011 года в Ливии сохраняется нестабильность.
Многочисленные нелегальные мигранты проникают в эту страну, пытаясь
затем переправиться в Европу через Средиземное море.