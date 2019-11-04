За год до выборов в США президент Дональд Трамп проигрывает любому из тройки лидеров между возможных кандидатов от Демократической партии

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного близким к республиканцам телеканалом Fox News.

Тройку лидеров между потенциальных кандидатов-демократов со значительным отрывом возглавляет экс-вице-президент США Джозеф Байден, оказавшийся в центре скандала с расследованием об импичменте Трампа. Его поддерживают 31% избирателей-демократов. Элизабет Уоррен, сенатора от Массачусетса, готовы поддержать 21%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса – 19%.

Байден, если он станет кандидатом от демократов, опережает Трампа на 12%: за него готовы отдать свой голос на выборах 51% опрошенных, а за Трампа – 39%. Сандерс мог бы выиграть у Трампа с результатом 49% против 41%, Уоррен – 46% против 41%.

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