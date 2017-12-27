В среду, 27 декабря, стало известно, что самопровозглашенные власти Крыма дали согласие на продажу имущества, которое принадлежало украинскому олигарху Игорю Коломойскому и было национализировано после оккупации полуострова, сообщает Корреспондент .

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий Таврида в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс Наутилус в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница "Крым" в Ялте (103 объекта)", - говорится в сообщении.

По данным источника, Коломойскому принадлежат восемь объектов в Евпатории, девять объектов в Гурзуфе и 103 объекта в Ялте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аннексированном Крыму "Верховный суд" частично смягчил приговор украинскому журналисту Николаю Семене в части дополнительного наказания. Согласно новому решению, журналисту запрещено заниматься публичной деятельностью два года, а не три, как было ранее.

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