|Какую пользу организму принесут мандарины
|04.11.2019 15:05
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Почему еще стоит есть эти цитрусовые?
Помогают при простуде
В мандаринах присутствуют фитонциды – природные антисептики. Они помогают организму избавиться от симптомов простуды и вирусных заболеваний. Не зря сезон мандаринов у нас – зима!
Укрепляют зрение
Содержащиеся в мандаринах витамин А, зеаксантин и лютеин влияют на структуру зрительного нерва, улучшают кровоснабжение в глазницах, повышают остроту зрения. Чтобы лучше видеть, довольно пары мандаринок в день.
Улучшают пищеварение
Мандарины нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, уменьшают воспаления в желчном пузыре и печени, помогают переваривать жиры. Мандарины также нормализуют микрофлору кишечника, что полезно при дисбактериозе.
Восстанавливают память
Мандарины очень полезны для школьников. Чтобы большие объемы информации лучше усваивались, лучше добавить в район витамины группы В из ароматных мандаринок – это улучшит память, нормализует сон и успокоит нервную систему.
Улучшают состояние кожи
Мандарины существенно сужают поры, избавляют от мелких высыпаний, выравнивают структуру и цвет лица. При чем, мандарины в таком случае следует употреблять как внутрь, так и делать из их мякоти косметические маски.
Помогают похудеть
Мандарин – сахаросодержащий фрукт, однако, калорийность их очень низкая – только 40 калорий на 100 грамм. Также мандарины – источник клетчатки, которая ускоряет метаболизм и помогает похудеть.
Улучшают работу сердца
Мандарины положительно влияют на сердечно-сосудистую систему – их состав помогает усиливать сердечную мышцу. Если употреблять мандарины регулярно, рис инсультов и инфарктов существенно снижается.