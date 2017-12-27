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Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех удерживаемых лиц
27.12.2017 21:19

Президент Франции Эммануэль Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех заложников. Об этом он написал в своем Twitter, передает

"В Украине обменяли более 300 пленных в результате конфликта на Донбассе, как мы и просили с Ангелой Меркель. Это счастливый день для них и их родных. Необходимо продолжать усилия для освобождения всех других пленных и положить конец конфликту", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.

Как сообщал ранее Президент встретил украинских заложников на Донбассе. На встрече присутствовали посол Франции и представитель посольства Германии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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