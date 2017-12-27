Освобожденным украинским военным выдали новую военную форму, прежде чем их лично поздравил главный главнокомандующий, сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. В Борисполе уже ожидают освобожденных украинских заложников Фото: MIL.IN.UA / Facebook "Наши ребята уже в форме ВСУ. Красавцы! Как они радовались, когда надевали новенькую форму. Как дети", – написала она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1573905119363962 Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложника.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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