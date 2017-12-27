Нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении

В течение дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вокруг Водяного. Здесь соперник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханке, а затем, по украинским защитникам в этом районе, враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.