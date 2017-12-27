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Боевики вновь нарушили перемирие на Донбассе
27.12.2017 21:22
Боевики вновь нарушили перемирие на Донбассе
Нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении
Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Боевики вновь нарушили перемирие на Донбассе Фото:365news.biz

В течение дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вокруг Водяного. Здесь соперник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханке, а затем, по украинским защитникам в этом районе, враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

Напомним, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трех военнослужащих были ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

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