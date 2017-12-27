Исследователи из США провели анализ различного рода климатических изменений, происходивших за последние две тысячи лет и в результате спрогнозировали появление так называемой «мегазасухи», которая может длиться до 30 лет.

Эксперт Тоби Олт из университета Итаки вместе со своими коллегами на протяжении нескольких лет безуспешно пытались установить причины «мегазасух» на западе и юго-западе Соединенных Штатов и вот впервые они приблизились к ответу, информирует news.eizvestia.com.

«Подобные катаклизмы могут легко возникнуть уже в ближайшие годы и не стоит сомневаться. Их сила ни в чем не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили в США более тысячи лет тому назад», — заявили ученые.

Эксперты добавили, что за последние пять лет Калифорния потеряла приблизительно 67 кубических километров воды. Однако мощнейшая серия дождей, что прошли в январе, заставили власти штата заявить о том, что засуха наконец закончилась, но ситуация, однако, может вновь измениться в худшую сторону.

Ученые задаются вопросом о том, создаются ли подобные продолжительные засухи сами по себе или же в результате влияния внешних факторов. Среди них ученые называют крайне резкие изменения в характере движения течений в океанических водах, повышение яркости Солнца, а также катаклизмы геологического характера.

Помимо этого, был создан набор климатических моделей. В первую очередь, ученых интересовало вовсе не время и место для появления конкретных засух, а их частота и периодичность.

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