В ряде украинских общественных организаций считают, что законопроект президента Украины Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде не соответствует выводу Венецианской комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко подал законопроект об антикоррупционном суде 22 декабря Фото: president.gov.ua Отмечается, что документ не соответствует выводу Венецианской комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства."Законопроект №7440, поданный президентом на рассмотрение парламента 22 декабря 2017 года, противоречит основной рекомендации Венецианской комиссии, а именно не предусматривает ключевой роли международных доноров в подборе антикоррупционных судей. Так, законопроект предоставляет экспертам, номинированным международными донорами, вместо ключевой исключительно консультативную роль в отборе антикоррупционных судей", – говорится в заявлении.Активисты подчеркнули, что законопроектом предусматривается создание совета международных экспертов."Тем не менее, негативные выводы этого совета не обяжут Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) дисквалифицировать сомнительных кандидатов. Решения совета международных экспертов смогут быть преодолены 11 членами ВККС так же, как были преодолены выводы Общественного совета добропорядочности в конкурсе в высший Суд", – заявили подписанты обращения к президенту.Они добавили, что законопроект Порошенко противоречит рекомендациям Венецианской комиссии в части определения юрисдикции суда."Венецианская комиссия четко рекомендовала Украине предусмотреть, что антикоррупционный суд будет рассматривать подследственные Национальному антикорупионному бюро Украины преступления относительно топ-коррупции. Вместо этого президент предлагает поручить антикоррупционному суду рассмотрение тысячи дел, не связанных с топ-коррупцией. Полномочия суда, согласно законопроекту №7440, будут включать рассмотрение коррупционных преступлений в сфере оборота наркотиков, их аналогов и оружия, однако не будут включать ложь в декларациях и отмывание средств высокопоставленными чиновниками. Таким образом, такой антикоррупционный суд будет перегружен не связанными с коррупцией преступлениями и у него не будет времени или ресурса сконцентрироваться на топ-коррупции", – подчеркнули активисты.Президента призвали отозвать поданный законопроект и представить документ, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии.Заявление подписали группа "Антикоррупционная реформа" РПР, Центр противодействия коррупции, ACREC, центр политических студий и аналитики "Эйдос", StateWatch, "Тransparency Іnternational Украина", Антикоррупционный штаб, Центр политико-правовых реформ и "Автомайдан".26 декабря текст президентского законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского варианта закона о ВАКС и предыстории появления документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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