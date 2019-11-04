|Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине
|04.11.2019 15:43
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Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, почему у европейских лоукостеров нет маршрутов между городами Украины, Криклий заявил:
"У европейских лоукостеров есть законодательные ограничения. Если наши перевозчики могут внутри Ирландии летать, тогда и они могут у нас внутри летать без регистрации. Поэтому здесь вопрос политической воли... Мы же всех приглашаем регистрировать в рамках украинского законодательства дочерние предприятия. Не хочу забегать вперед, но пока имеем положительные сигналы", - сказал он, отметив, что речь идет об иностранных компаниях.
Ранее Криклий говорил, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.
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