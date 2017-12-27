Розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти. В среднем стоимость топлива выросла на 10-15 коп, передает со ссылкой на .

В сети AMIC литр бензина А-92 стоит 28,48 грн, а литр А-95 - 29,47 грн. За бензин марки А-95 + придется заплатить 31,44 грн/л, а по ДТ - 26,95 грн/л, пишет enkorr.

На 20 коп. за литр подорожали бензины в сети KLO. Сеть "Укр-Петроль" повысила цену дизтоплива на 10 коп. Теперь литр ДТ стоит 24,15 грн.

В "А-95" средняя стоимость А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л. Бензин стоит 27,50 грн/л и 28,23 грн/л, соответственно. Литр А-95 + подорожал на 2 коп. - до 29,39 грн. Стоимость ДТ выросла до 26,02 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. По состоянию на 27 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,58 грн/л, А-95 - на 3,59 грн/л, А-95 + - на 3,58 грн/л. ДТ придало 5, 01 грн/л.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает ввести пошлину на импорт нефтепродуктов на 5,5%. По мнению директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева такое решение исключительно лоббистское. Оно не приведет к пополнению государственной казны или уменьшения цен на нефтепродукты. Напротив, существует риск, что цена горючего возрастет где-то на 1 грн.

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