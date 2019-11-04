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В Виннице открыли первую в Украине АЗС без сотрудников
04.11.2019 15:55
В Виннице открыли первую полностью автоматизированную заправочную станцию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
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