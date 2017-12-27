Из-за угрозы санкций США забег инвесторов приобрел массовый характер именно с прошлой недели.

Не так давно я писал о том, что с приближением 2018 года иностранные инвесторы будут убегать с рынка ценных бумаг России, ощущая рок санкций США. И, похоже, забег приобрел массовый характер именно с прошлой недели, информирует еizvestia.com.

В действительности, слив российских ценных бумах продолжается с начала года и, в общей сложности, с российского рынка ЦБ было выведено $1,4 млрд. Но именно на прошлой неделе было разом слито макулатуры на $126 млн только через один фонд!

Также примечательно, что если в 2015 и 2016 годах в российские ценные бумаги было инвестировано $520 млн через фонд VanEck Vectors Russia ETF, то в 2017 из него было выведено $749 млн!

Читайте: Прощай, немытая Россия! Иностранцы распродают коммерческую недвижимость в РФ

На этом фоне очень показательно смотрятся ценные бумаги других развивающихся стран. К примеру, ЦБ Индии были скуплены за год на суму около $4,2 млрд, а в Бразилию вложено $2,2 млрд. Но все эти миллиарды не только обходят стороной россиюшку, но и наоборот – уходят из неё!

А потому, ставим ещё одну галочку в списке успехов на поприще борьбы с санкциями! С наступающим!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира