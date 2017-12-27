|ЕС оштрафует Россию из-за хамона на € 1,4 млрд
|27.12.2017 21:38
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ЕС обратится во Всемирную торговую организацию требуя оштрафовать Россию на 1,4 млрд, передает со ссылкой на .
Брюссель считает, что должна компенсировать производителям мяса убытки, которых они получили за 4 года. Запрет импорта европейской свинины, в том числе хамона, не является мерами контр-санкций и не вызвана болезнью животных. Она является частью политики протекционизма. Это противоречит правилам ВТО, сообщает Deutsche Welle.
Россия неправомерно ввела запрет на импорт свинины, считают в ЕС. Из-за этого предлагают наложить на нее штраф. Его размер - 1,4 млрд - вычислили из общего объема поставок европейской свинины в по 2013 год.
Формальным поводом для запрета ввоза свинины из Европы стала эпидемия африканской чумы свиней в Польше и Прибалтике.
Журналисты уверены - на самом деле Россия пытается поддержать собственных производителей. Так запрещает импорт иностранного мяса.
4 года назад ЕС подал жалобу в ВТО. Ее рассмотрел апелляционный орган, который признал российские ограничительные меры неподходящими. Требовал отменить их.
6 декабря 2017 Россельхознадзор признал, что совершил неправомерно. Заявил, что возобновит импорт европейской свинины. Под запретом мясо из зараженных чумой свиней территории в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше и итальянской Сардинии.
В России отметили - снимают только "технические запрета ветеринарного характера". Продовольственное эмбарго продолжит действовать.
Фактически, свинину нельзя будет ввозить в Россию.
Это политические меры, считают эксперты.
Запрет ввоза хамона и другого свинного мяса не является контр-санкциями. Она была введена еще за полгода до вторжения России на Донбасс.
Подобная ситуация была с турецкими помидорами, считают эксперты. Формальным поводом для запрета ввоза стал сбитый в 2015 российский самолет Су-24.
Журналисты отмечают - чума свиней попала в Польшу из России через Беларусь. Белорусский рынок Россельхознадзор закрывать не стал.
В Верховной Раде предлагают ввести персональные санкции против лиц, причастных к убийству российского юриста и аудитора Сергея Магнитского. Законопроект №7439 зарегистрировали 22 декабря. Его инициаторы - 46 депутатов. Всего в списке санкций 54 фамилии. Предлагается ввести санкции против граждан России, которых подозревают в фальсификации уголовных дел, пытках и других преступлениях против прав лиц, в первую очередь тех, кто непосредственно причастен к убийству Магнитского.