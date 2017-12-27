В среду, 27 декабря, президент Франции Эммануэль Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех заложников. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает УНН .

"В Украине обменяли более 300 пленных в результате конфликта на Донбассе, как мы и просили с Ангелой Меркель. Это счастливый день для них и их родных. Необходимо продолжать усилия для освобождения всех других пленных и положить конец конфликту", - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что часть людей, внесенных в списки на обмен пленными от так называемых Донецкой и Луганской народных республик, отказались переходить на оккупированную территорию .

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