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В вагоне поезда Укрзализныци выросли грибы
04.11.2019 16:31
Грибникам на заметку: в вагоне поезда "Укрзализныци" нашли проросшие из обшивки грибы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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