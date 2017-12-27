Одна женщина, которая была освобождена из плена боевиков ОРДЛО отказалась возвращаться на территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, следовательно остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - сообщила Стрижевская, слова которой на своей странице в Facebook процитировала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Согласно информации ГПУ, указано, что окончательные цифры обмена - 73 на 233.

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