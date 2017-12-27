В 2037 году жизнь граждан ожидает огромное количество инноваций, связанные с технологиями, здоровьем, питанием и транспортом. Об этом сообщили исследователи футурологи центра инноваций Ars Electronica Futurelab (Линц, Австрия).

По их мнению, за развития искусственного интеллекта и создаваемых на его основе технологий в будущем люди будут жить дольше и здоровее, а еще появится много вещей и явлений, которые сейчас считаются неестественными, информирует news.eizvestia.com.

Также они прогнозируют, что в семьях появятся умные холодильники: они смогут сохранять данные о продуктах и ​​сроках их годности, будут связаны с интернет-магазинами, из-за чего легко смогут на основе запросов владельца автоматически заказывать еду. Такие новинки уже есть в продаже, но их стоимость пока слишком высока для обычной семьи.

Также сообщается, что обычные автомобили заменят электрифицированными автобусами и машинами автономного управления, благодаря которым сократится количество аварий и пробок на дорогах.

Ученые отмечают, что технологический прогресс будет все больше помогать смене работы или ее отмене, а сами люди будут готовы учиться различным сферам в течение всей жизни, за счет чего уровень производительности всей общемировой экономики будет постоянно расти.

Читайте: Стало известно условие долгой жизни

Сводка.нет - Новости Украины и Мира