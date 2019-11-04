В Киеве начиная с 2014 года городские власти демонтировали около 12 500 МАФов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

“Мы продолжаем очищать столицу от МАФов, которые портят вид наших улиц, создают неудобства у остановок общественного транспорта и в подземных переходах. С начала этого года было демонтировано более 1600 незаконных временных сооружений и торговых точек — от малейшего лотка-штендера с овощами-фруктами до ангаров площадью в 500-800 квадратных метров“, — подчеркнул Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, демонтируют автомобили, с которых без всяких разрешений пытаются продавать кофе и фастфуд, самовольно установленные летние площадки кафе, баров и ресторанов, незаконные ограждения. А также — незаконные гаражи, автомойки, складские помещения. Демонтируют только те сооружения, которые работают без разрешительных документов.

“Сегодня на улицах Киева еще остаются 2900 незаконных МАФов. Планируем до конца года уменьшить их количество почти на 300“ — отметил Виталий Кличко.

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