|
Боевики передали Украине бойца "Азова" Чуднецова, которого в Донецке приговорили к 30 годам тюрьмы
|
27.12.2017 21:43
|
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в
гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина
Геращенко заявила, что боевики пытали бойца полка Национальной
гвардии "Азов" Евгения Чуднецова. Чуднецова удерживали с зимы 2015
года Скриншот: life.ru По ее словам, боевики пытали
военного."Громадське" пишет, что Чуднецова удерживали с зимы 2015
года. 29 июня этого года ему исполнилось 27 лет.Отмечается, что
Чуднецов два года находился в одиночной камере донецкого СИЗО,
затем его перевели в колонию в Макеевке – его родном
городе.Против украинца боевики открыли четыре уголовных дела. Его
признали виновным по двум статьям "Уголовного кодекса "ДНР" –
"попытка свержения конституционного строя" и "прохождение
подготовки в экстремистской организации". Его
также пытались обвинить в пытках и издевательствах над людьми,
но не нашли ни свидетелей, ни потерпевших, которые бы это
подтвердили, сообщает "Громадське". Отмечается, что прокурор
требовал расстрелять военного.Еще до того, как боевики приговорили
Чуднецова к тюрьме, у его матери диагностировали тяжелое
заболевание. Примерно два года назад она умерла.Сегодня прошел
обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось,
что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16
человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская
сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного,
поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в
списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой
и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В
ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложника.В числе вышедших на свободу заложников –
ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками
должен прибыть примерно в 21.00.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира