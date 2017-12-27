Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что боевики пытали бойца полка Национальной гвардии "Азов" Евгения Чуднецова. Чуднецова удерживали с зимы 2015 года Скриншот: life.ru По ее словам, боевики пытали военного."Громадське" пишет, что Чуднецова удерживали с зимы 2015 года. 29 июня этого года ему исполнилось 27 лет.Отмечается, что Чуднецов два года находился в одиночной камере донецкого СИЗО, затем его перевели в колонию в Макеевке – его родном городе.Против украинца боевики открыли четыре уголовных дела. Его признали виновным по двум статьям "Уголовного кодекса "ДНР" – "попытка свержения конституционного строя" и "прохождение подготовки в экстремистской организации". Его также пытались обвинить в пытках и издевательствах над людьми, но не нашли ни свидетелей, ни потерпевших, которые бы это подтвердили, сообщает "Громадське". Отмечается, что прокурор требовал расстрелять военного.Еще до того, как боевики приговорили Чуднецова к тюрьме, у его матери диагностировали тяжелое заболевание. Примерно два года назад она умерла.Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложника.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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