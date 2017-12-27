Ще влітку нареченого Даші Астаф'євої Артема Кіма заарештували, втім, на публіку зірка не виносила будь-які свої переживання, а навпаки, багатьом фанатм видалася надто веселою і постійно в русі: зйомки фільму "Свінгери", нові кліпи та пісні - важко й сказати, щоб Даша страждала.



Втім, сьогодні співачка та актриса прийшла підтримати коханого в суді і перед журналістами по-справжньому розплакалася, розповідаючи про останні місяці: так, весілля парі довелось відкласти, окрім того, шанувальники, які не знайомі з ситуацією у особистому житті зірки, постійно закидують її питаннями - коли ж завагітніє, коли ж буде жити сімейним життям, на що Даша реагує болісно і навіть пожалілась на часті нервові зриви і показала на руках висипання.



"Як ви знаєте, 2 серпня за фактом незаконного порушення кримінальної справи був заарештований мій наречений Артем Кім. Я ніяк не коментувала цю подію на увазі певних обставин. На даний момент я вважаю своїм обов'язком виступити на захист Артема", - заявила Даша журналістам.





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