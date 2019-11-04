Понравится тем, кто любит нестандартные рецепты.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Выложите кожуру мандарина в большой таз и тщательно промойте теплой водой. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.

2. Измельчите руками на небольшие кусочки, выложите в таз.

3. Залейте водой, чтобы она их полностью покрывала кожуру и оставьте на сутки. За это время воду необходимо будет поменять 3-4 раза.

4. Затем опять откиньте на дуршлаг, слейте воду и промойте под проточной водой. Переложите в кастрюлю, залейте чистой водой, поставьте на плиту.

5. Варите 30 минут после закипания, на маленьком огне. Опять воду слейте и шкурки промойте.

6. Сварите сироп: в воду добавьте сахарный песок и поставьте на огонь. Перемешайте, доведите до закипания и полного растворения сахара. Потом в сироп выложите шкурки, перемешайте и доведите до кипения.

7. После огонь убавьте и варите 2 часа. Сироп должен выкипеть почти весь: следовательно лучше варить под не плотно закрытой крышкой.

8. Очищенные от кожуры мандарины или апельсины измельчите погружным блендером и отправьте в варенье. Перемешайте, варите еще 10 минут после закипания.

9. Варенье можно оставить в таком виде, а можно измельчить блендером, чтобы оно стало похоже на джем. Разложите по чистым сухим баночкам и храните в холодильнике.

Совет: долго кожуру мандаринов хранить не стоит: максимум 2-3 дня в холодильнике.

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